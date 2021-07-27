حوادث
خطر يهدد حياة الأطفال
ما زال سكان دوار أولاد أبي السباع، بجماعة لوداية، ضواحي مراكش، يتوجسون من ترك أطفالهم يخرجون من منازلهم، دون مرافق، بعد الحادث الذي شهده الدوار، أواخر يونيو الماضي، إذ كاد شخص يعاني اختلالات عقلية، أن يجهز على طفل في السابعة من عمره، بعد أن انهال عليه بالضرب بواسطة حجر. ونجاأكمل القراءة »
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