وطنية
عمدة الرباط ينقلب على نائبه
انقلب محمد صديقي، القيادي في العدالة والتنمية، عمدة الرباط، على نائبه من الحزب نفسه، في الوقت الميت من عمر ولاية المجلس الجماعي للعاصمة، ما أثار أكثر من علامة استفهام، حول تخوف مسبق للعمدة، من لحسن العمراني من تحقيق فوز مستحق ورئاسة مجلس العاصمة. وأعلن العمراني، النائب الأول لعمدة الرباط، أنهأكمل القراءة »
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