الأولى
زيادات حارقة في حليب الأطفال
تصل إلى 20 درهما وصيادلة ينفون علاقتهم بالموضوع واتهامات للموردين فوجئ مواطنون وصيادلة بزيادات حارقة في أسعار حليب الأطفال، بعضها وصل إلى 20 درهما، بينما هناك زيادات أخرى بـ 12 درهما وثلاثة دراهم وغيرها، حسب حجم عبوة الحليب، ما اعتبره صيادلة زيادات غير معقولة، سببها عدم تحديد هامش ربح الموزعينأكمل القراءة »
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