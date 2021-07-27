أسواق
“ّأوبتيكاليا” تضم 40 نقطة بيع
تمكنت مجموعة “أوبتيكاليا”، شركة التوزيع العالمية المتخصصة في مجال البصريات، من ضم أزيد من 40 نقطة بيع، منذ استقرارها بالمغرب السنة الماضية، بفضل نموذج عملها الذي يقوم على تقديم الدعم والمشورة للمبصريين المنخرطين في المجموعة، بالإضافة إلى الترويج الإعلاني القوي وتسويق أبرز العلامات التجارية، حسب ما جاء في بلاغ توصلتأكمل القراءة »
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