باشتراك واحد… منصة Fitpass تفتح للموظفين أبواب عدد من القاعات الرياضية

في ظل تحولات جذرية يشهدها سوق الشغل وبيئة العمل، يبرز الاهتمام برفاهية الموظف كعامل رئيسي لتحقيق الأداء المستدام. وفي هذا السياق، أطلقت منصة “Fitpass” نفسها كأداة مبتكرة تسعى إلى تحسين جودة حياة الموظفين والموظفات داخل الشركات المغربية، عبر تعزيز النشاط البدني والاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية.

الرفاهية المؤسسية تتصدر أولويات الموارد البشرية

مع تزايد الحاجة إلى خلق بيئات عمل مرنة ومتوازنة، يأتي إطلاق Fitpass ليمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل ثقافة الشركات من التركيز على الإنتاجية وحدها إلى تبني نهج شامل يضع الإنسان في قلب السياسة المؤسساتية. فوفقًا للقائمين على المنصة، لم يعد الاستثمار في رفاهية الموظف رفاهيةً أو ترفًا، بل ضرورة إدارية تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الولاء والاحتفاظ بالكفاءات.

اشتراك واحد… شبكة واسعة وخيارات مرنة

تعتمد Fitpass على نظام اشتراك بسيط يمكن للشركات دعمه كليًا أو جزئيًا، ويوفر للموظفين إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 نشاطًا رياضيًا وصحيًا داخل شبكة وطنية من القاعات الرياضية، استوديوهات اللياقة، مراكز العناية بالذات، وفضاءات الاسترخاء. كل ذلك متاح من خلال تطبيق محمول سهل الاستخدام يمنح للمستخدمين حرية واستقلالية كاملة في اختيار النشاط الذي يناسبهم، يوميًا، وبدون قيود زمنية أو التزامات مسبقة.

منصة مصممة خصيصًا لقطاع الشركات

على خلاف التطبيقات التقليدية، تم تطوير Fitpass خصيصًا لتلبية حاجيات الشركات من مختلف الأحجام، مع التركيز على دمج الرفاهية ضمن استراتيجيات الموارد البشرية. ويؤكد بينوا ثيلي، المدير الدولي لـ Fitpass، أن المنصة “ليست مجرد اشتراك رياضي، بل أداة إدارة إيجابية تعزز الأداء وتحفّز على الوفاء والانتماء”، مشيرًا إلى أن القوة الحقيقية تكمن في **مرونتها** و**شموليتها**.

نموذج يتوسع ليشمل المملكة بأكملها

رغم انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، تسعى Fitpass إلى توسيع شبكتها لتشمل مدنًا مغربية إضافية، بهدف ضمان تغطية وطنية تواكب تنقلات الموظفين وتتيح لهم ممارسة أنشطتهم المفضلة أينما كانوا. هذا الطموح يعكس رؤية المنصة في إرساء ثقافة رياضية وصحية مستدامة داخل بيئة العمل المغربية.

تأثير إيجابي على الصحة النفسية والأداء المهني

تؤكد الدراسات الحديثة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساهم في تخفيف التوتر، تحسين جودة النوم، وتعزيز الحافزية في العمل. وهو ما يجعل من Fitpass أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، بل أداة فعالة في الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات، ما يعزز الصحة العقلية ويخلق مناخًا عمل إيجابيًا.

دعوة مفتوحة للانضمام إلى منظومة رفاهية حديثة

في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل مسؤولي الموارد البشرية بهذا النوع من الحلول، تدعو Fitpass المغرب الشركات إلى الانضمام إلى نظام بيئي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الموظف ومكان العمل، من خلال نموذج يستند إلى **الوقاية الصحية، النشاط المنتظم، والتأثير الإنساني العميق.

عن Fitpass المغرب

تُعد Fitpass أول منصة اشتراك مخصصة للشركات (B2B) في مجال الرياضة والعناية بالذات في المغرب. وهي جزء من المجموعة التعاونية الدولية UpCoop التي تنشط في أكثر من 20 دولة، والتي تأسست في المغرب سنة 2007 عبر شركة Up Maroc، الرائدة في حلول الامتيازات الاجتماعية بعلاماتها التجارية المعروفة مثل Chèque Déjeuner وCadhoc.

مع Fitpass، تدخل الشركات المغربية عصرًا جديدًا من إدارة الموارد البشرية، حيث يصبح الاهتمام بالإنسان أساسًا للأداء والنجاح المستدام.

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