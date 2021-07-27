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حوادث

حادثة تودي بحياة امرأة

منذ 5 دقائق
لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب سيارة خفيفة عند منعرج خطير بالمدخل الجنوبي للحسيمة. وأفاد مصدر مطلع، أن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها 3 أشخاص، في منعرج خطير، ما خلف مصرع امرأة في المكان وإصابة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة نقلت إثرهاأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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