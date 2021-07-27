حوادث
حجز مخدرات بفاس
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح أول أمس (الأحد)، شخصين عمرهما 27 سنة و45، بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول استعدادهما لتهريب كمية مهمة منها. ونسقت عناصر الفرقة مع نظيرتها للمصلحة الولائية، وتنقلت صباحا لمنطقة تاهلةأكمل القراءة »
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