حوادث
جريمتا قتل في يوم واحد بفاس
اعتقال قاتل نديمه والبحث جار عن زوج أجهز على زوجته بمنزلهما وضع ذو سوابق، عمره 28 سنة، رهن الحراسة النظرية بعدما أوقفته، صباح السبت الماضي، فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، لقتله نديمه في ثاني جريمة قتل في يوم بالمدينة بعد إجهاز زوج غادر السجن حديثا، على زوجتهأكمل القراءة »
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