الرياضة
شباك بالدوري القبرصي
أعلن نادي أبويل القبرصي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توصله لاتفاق مع الدولي المغربي عصام شباك، الذي سيلتحق بالتربص الإعدادي للفريق ببلغاريا في الأيام القليلة المقبلة. وبات الدولي المغربي لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع ناديه التركي السابق “مالطايا سبور”، والذي لعب له منذ 2017 إلى صيف 2021.أكمل القراءة »
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