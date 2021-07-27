أسواق
“دانكن” تفتح أول فروعها بالرباط
فتحت “دانكن”، العلامة الرائدة عالميا في مجال المخبوزات والقهوة، أول فروعها بالمركب التجاري “الرباط سنتر” بالعاصمة، من خلال شركة “الآمار” الغذائية، صاحبة حق الامتياز، التي من المنتظر أن تفتح فروعا جديدة للعلامة في العديد من المدن. ويقدم فرع العلامة، العديد من أفضل أنواع القهوة ومشروبات “الإسبريسو” والشاي عالي الجودة و”اللاتي”أكمل القراءة »
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