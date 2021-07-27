حوادث
مصرع طفل غرقا بالحسيمة
لقي طفل مصرعه غرقا، أخيرا، بشاطئ «سبعة أبواب»، بمنطقة طوريس بجماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة. وقالت مصادر عليمة، إن الهالك البالغ من العمر 16 عاما المتحدر من دوار « بني بوكمات «بالجماعة ذاتها، كان في رحلة استجمام رفقة شقيقه، قبل أن يعمد إلى ولوج مياه الشاطئ للسباحة، مضيفا أنه توارىأكمل القراءة »
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