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حوادث

مصرع طفل غرقا بالحسيمة

منذ 6 دقائق
لقي طفل مصرعه غرقا، أخيرا، بشاطئ «سبعة أبواب»، بمنطقة طوريس بجماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة. وقالت مصادر عليمة، إن الهالك البالغ من العمر 16 عاما المتحدر من دوار « بني بوكمات «بالجماعة ذاتها، كان في رحلة استجمام رفقة شقيقه، قبل أن يعمد إلى ولوج مياه الشاطئ للسباحة، مضيفا أنه توارىأكمل القراءة »


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