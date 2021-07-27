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العثماني يدفع مموني الحفلات إلى السجون
تضرروا بشدة من قرار منع نشاطهم ومواجهات مع الممولين والزبناء وجد ممونو الحفلات وأصحاب قاعات الأفراح، أنفسهم في موقف حرج، منذ إعلان منع الأعراس والحفلات، وعدم إمهالهم حتى فرصة إنهاء التعاقدات التجارية الآنية التي تزامنت مع قرار رئيس الحكومة، قبيل العيد، الذي منع بموجبه إقامة جميع الحفلات والأعراس. وتكبد المهنيونأكمل القراءة »
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