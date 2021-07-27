مجتمع
أطفال “الديسليكسيا”… معاناة ورفض وتنمر
صعوبات التعلم تحول دون تحقيقهم التفوق ووصمة “الكسول” تلاحقهم “إمتى غادي يرجع ولدي بحال الأولاد العاديين”، هذه الجملة، أشعلت معاناة بعض الذين حضروا لقاء نظمته جمعية شفاء للدعم شبه الطبي والتربوي، بسلا. وهي الجملة ذاتها التي وضعت الأصبع على جرح الأمهات والآباء الذين سردوا بعض معاناتهم بسبب أطفال مختلفين، لكنهم ليسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا