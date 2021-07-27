الرياضة
الوداد مدعو لمواجهة إشبيلية
الكعبي يوافق على تمديد عقده مع الفريق الأحمر وافق الوداد على مواجهة إشبيلية بإسبانيا وديا في 14 غشت المقبل، شريطة أن لا يتزامن هذا الموعد مع نهائي كأس العرش، الذي قد يخوضه الفريق، إذا تجاوز المغرب التطواني في مباراة نصف النهائي، التي تقام السبت المقبل، بالملعب الكبير بمراكش. وتوصل الودادأكمل القراءة »
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