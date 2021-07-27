الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي اقترب أيوب الكعبي من حسم لقب هداف البطولة، إثر مغادرة بين مالانغو هداف الرجاء والتحاقه بالدوري الإماراتي. ويحتل مالانغو الرتبة الثانية في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، فيما يتوفر الكعبي على 18. وبإمكان الكعبي رفع رصيده من الأهداف، خلال مشاركته في المباراة التي تجمع الوداد بالجيش الملكي، غداأكمل القراءة »
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