اذاعة وتلفزيون
أنور يقود حربا فنية على مغن جزائري
وجه له اتهامات مباشرة بسرقة أغانيه قبل أن يتمكن من حذف جميع حساباته دخل الفنان عبد العالي أنور في حرب فنية مع مغن جزائري يدعى الشيخ دادي، قال أنور إنه سرق أغانيه ونسبها له، ما دفعه إلى التقدم بشكايات لعدد من الجهات من أجل إنصافه واسترجاع أعماله. وكشف أنور بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا