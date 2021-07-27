مجتمع
زجاج “فيمي”… شطط في المخالفات
خلط بين الأصلي العائد لشركة تصنيع المركبات وغير الكاشف الموضوع من قبل السائق يشتط بعض رجال أمن المرور بالجديدة، على الخصوص، في تسجيل مخالفات بطريقة غير قانونية، ضد السائقين، سيما في ما يتعلق بالزجاج غير الكاشف أو ما يسمى بالـ “فيمي”، ويتم تنزيل مخالفات لسبب الزجاج الأصلي المركب من قبلأكمل القراءة »
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