الصباح الفني
بنحدو: منعت من التلفزيون 25 سنة
هل فنان الملحون جمال الدين بنحدو بصدد الاشتغال على أغان جديدة؟ اشتغلت، أخيرا، على ثلاث أغان جديدة منها أغنية بعنوان “الدار البيضاء”، التي تغنيت فيها بالمدينة وفضاءاتها مثل منطقة “الحبوس”، وهي من كلماتي وألحاني، والتي قدمتها بتعاون مع أحمد بوعروة لتبث ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل “سوق الدلالة”، الذي لمأكمل القراءة »
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