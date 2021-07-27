أســــــرة
وقايـة
تعتمد الوقاية من حساسية الأسنان، على مجموعة من العادات الضرورية التي تحمي الأسنان، ومن أبرزها استخدام معجون الأسنان باستمرار، لأنه يحتوي على مواد كيميائية تمنع الأحاسيس الساخنة أو الباردة من الوصول إلى الأعصاب في الأسنان، واستخدام غسول الفم، الذي يحتوي على “الفلوريد”، والذي يقوم على منع تسوس الأسنان ومكافحة البكتيريا،أكمل القراءة »
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