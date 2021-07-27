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احتفاء بمؤسس فرقة إينوف كناوة بنيويورك
نظمت مؤسسة هبة بشراكة مع المعهد الفرنسي ودار ألوان بداية الأسبوع الجاري بمقهى سينما النهضة بالرباط، حفلا فنيا احتفاء بالمعلم حسن بنجعفر، إحدى أيقونات الفن الكناوي، ومؤسس فرقة إينوف كناوة بنيويورك. واعتبرت الجهة المنظمة للحفل أن تنظيمه يعتبر بمثابة اعتراف بما قدمه المعلم بنجعفر رفقة فرقته من مجهودات طيلة عقودأكمل القراءة »
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