أســــــرة
حساسية الأسنان… نصائح وإرشادات
سببها إهمال الفم والتبييض ونوعية الفرشاة والمعجون والطبيب ضروري للعلاج تعرف الأسنان الحساسة بأنها تلك التي تتضرر وتتألم، بمجرد ملامستها لمشروبات أو أطعمة باردة أو ساخنة، أو مرور الهواء عليها أثناء فتح الفم، أو أثناء التحدث. وتثير الأسنان الحساسة إزعاجا كبيرا لصاحبها، لأنها تعرضه لآلام فجائية في أي وقت ومكان.أكمل القراءة »
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