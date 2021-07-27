أسواق
“طيران الإمارات” تعيد فتح صالة الدرجة الأولى
أعادت “طيران الإمارات”، فتح صالة الدرجة الأولى الخاصة في “الكونكورس بي”، بمطار دبي الدولي لخدمة العدد المتزايد من العملاء، الذين يسافرون من وعبر مقرها الرئيس، خصوصا مع تخفيف المزيد من الأسواق حول العالم قيود السفر والبروتوكولات التي تدعم السفر الدولي. وستواصل “طيران الإمارات” تشغيل صالة درجة رجال الأعمال في “الكونكورس بي”، التي تم فتحها لمسافريأكمل القراءة »
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