ملف عـــــــدالة
أحكام متناقضة بالشمال
بعضها يأتي مخففا وأخرى مشددة رغم التقاطع في دوافعها وظروف وقوعها تعددت بمنطقة الشمال، في السنوات الأخيرة، جرائم القتل المرتكبة من قبل جناة يعانون اضطرابات نفسية أو خللا عقليا، والذين أصبحوا يشكلون خطرا جديا على أسرهم وأقربائهم وباقي أفراد المجتمع، وتتخذ في حقهم قرارات إما باعتقالهم وإيداعهم السجن بعد تحميلهمأكمل القراءة »
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