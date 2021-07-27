حوادث
استغلال قاصر جنسيا يورط دركيا
مداهمة مكنت زملاءه من ضبطه متلبسا وأبحاث كشفت ضلوعه في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة انتهت مغامرات جنسية لدركي يعمل بالمركز الترابي مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، بتعرضه للاعتقال والمساءلة القضائية، إثر تورطه في فضيحة جنسية مضمونها استغلال جنسي لقاصر. وحسب مصادر «الصباح»، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،أكمل القراءة »
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