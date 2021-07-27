fbpx
حوادث

استغلال قاصر جنسيا يورط دركيا

منذ ساعة واحدة
مداهمة مكنت زملاءه من ضبطه متلبسا وأبحاث كشفت ضلوعه في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة انتهت مغامرات جنسية لدركي يعمل بالمركز الترابي مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، بتعرضه للاعتقال والمساءلة القضائية، إثر تورطه في فضيحة جنسية مضمونها استغلال جنسي لقاصر. وحسب مصادر «الصباح»، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى