حوادث
شريط يطيح بلص
تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بويسلان بتنسيق مع نظيرتها بفاس على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بويسلان ضواحيأكمل القراءة »
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