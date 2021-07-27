حوادث
8 سنوات لـ”بزناس”
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض واستعمال العنف باستعمال ناقلة ذات محرك والحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة والإيذاء العمدي للنفسأكمل القراءة »
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