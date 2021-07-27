حوادث
قتيلان وثلاثة جرحى في حادثة سير
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة سير مروعة، شهدها الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس، بحر الأسبوع الماضي. وحسب مصادر مطلعة، فالحادث وقع ليلا، إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كان على متنها الضحايا الخمسة، وشاحنة من الحجم الكبير كانت تسير أمامهم، ما تسبب في مصرع أحدهم فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا