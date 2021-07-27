حوادث
حجز أزيد من 20 ألف قنينة خمر
ضبطت داخل مستودع بفاس بحوزة متهمين بترويجها أنهت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، نشاط ثلاثة متهمين معروفين بالاتجار في المشروبات الكحولية دون ترخيص، تمكنوا خلال فترة أيام العيد من توفير كميات كبيرة قصد بيعها لزبنائهم، باستغلال إغلاق المحلات التجارية، المتخصصة في بيع الخمور. وحسب إفادة مصادرأكمل القراءة »
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