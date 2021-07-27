أونسا : عيد الأضحى مر في ظروف جيدة على مستوى الجودة والصحة الحيوانية

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، اليوم الثلاثاء، أن عيد الأضحى 1442 مر في ظروف جيدة على مستوى الجودة والصحة الحيوانية. وذكر بلاغ للمكتب، أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1442 (2021) والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة خلال فترة العيد، مكن من مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف ممتازة.

وأوضح البلاغ أن برنامج عمل عيد الأضحى، الذي انطلق مع مطلع السنة، شمل مجموعة من الإجراءات منها: تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين، وإنجاز عملية ترقيم حيوانات عيد الأضحى، وخلق 30 سوقا نموذجيا بشراكة مع وزارة الداخلية لتعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى المرقمة.

كما يتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات وأعلاف الحيوانات في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح (أونسا) ب 2400 زيارة ميدانية وأخذ أزيد من 600 عينة من الأعلاف الحيوانية وأزيد من 1100 عينة من اللحوم وإخضاعها للتحاليل.

وخلال أيام العيد، يتابع المصدر ذاته، قامت المصالح البيطرية المداومة ل (أونسا) بفحص أزيد من 3300 سقيطة وأحشائها، بجميع جهات المملكة. كما قامت بزيارات إلى 276 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات اللازمة.

وأشارت (أونسا) إلى أن مصالحها البيطرية استقبلت خلال أيام العيد، 1670 اتصالا هاتفيا سواء عبر أرقام المداومة أو مركز التواصل، مؤكدة أن مصالح المكتب لم تسجل هذه السنة أي شكاية تستدعي تعميق البحث.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرصت على التتبع عن قرب للأجواء طيلة أيام العيد والتفاعل السريع والآني مع مختلف اتصالات وتساؤلات المواطنين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال، أو الزيارات الميدانية.