مصدر من سجن عين السبع: الريسوني يستقبل محامييه مشيا على قدميه

كشف مصدر مطلع من السجن المحلي عين السبع 1 أن السجين سليمان الريسوني استقبل، أمس (الاثنين)، بعضا من أعضاء هيأة دفاعه، حيث انتقل ذهابا وإيابا مشيا على قدميه من الغرفة الجماعية التي يقيم بها في الطابق العلوي للمؤسسة إلى القاعة المخصصة للتخابر مع محامييه، وهو ما يكذب ادعاءات زوجته من كونه “غير قادر على الحركة جراء بلوغه 111 يوما من الإضراب المزعوم عن الطعام”!!.

وأكد ذات المصدر على أن السجين المذكور أجرى المخابرة مع أعضاء هيأة دفاعه بشكل عادي ولمدة تتجاوز الساعة والنصف، وهو ما يؤكد ما سبق أن أعلنت عنه المندوبية العامة بخصوص زيف إضرابه عن الطعام كونه يتناول مجموعة من المواد الغذائية، وهو ما يفسر أيضا رفض المعني بالأمر الخروج إلى المستشفى أو السماح بأخذ مؤشراته الحيوية منذ 30 يونيو 2021، وذلك تجنبا لانكشاف حقيقة حالته الصحية وحقيقة ما يدعيه من إضراب عن الطعام.

وشدد ذات المصدر على أنه، وخلافا لما تروجه زوجة الريسوني من كونه ممنوعا من استقبالها أو الاتصال بها عبر الهاتف وكذا من استقبال دفاعه، فإن السجين المذكور هو من كان يرفض استعمال الهاتف واستقبال زيارة زوجته وهيأة دفاعه رابطا ذلك بشرط توفير كرسي متحرك، وأنه حين قرر الاستفادة من هذه الحقوق استجابت له إدارة المؤسسة، حيث هاتف زوجته يوم الجمعة واستقبل أعضاء من هيأة دفاعه يوم الاثنين.