القيادة الاستعراضية تطيح بسائق دراجة نارية بسلا

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق دراجة نارية وهو بصدد القيادة بشكل استعراضي بالقرب من دورية للشرطة بالشارع العام بطريقة تهدد سلامة مستعملي الطريق وموظفي الأمن الوطني.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي في هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه، وهو قاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.

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