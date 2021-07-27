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الرياضة

مزراوي مطلوب لتعويض حكيمي

منذ 6 دقائق
Waalwijk's Belgian forward Lennerd Daneels (R) fights for the ball with Amsterdam's Moroccan defender Noussair Mazraoui (C) during the Dutch Eredivisie football match between between Ajax Amsterdam and RKC Waalwijk at the Johan Cruijff Arena in Amsterdam, on September 20, 2020. (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP) / Netherlands OUT
بات نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف بأجاكس أمستردام الهولندي، مطلوبا في أنتر ميلان الإيطالي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، لتعويض مواطنه أشرف حكيمي، المنضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. ووجه الأنتر اهتمامه إلى مزراوي، بعد فشل التعاقد مع الأورغوياني ناهيتان نانديز، الذي يلعب ظهيرا أيمن، في صفوف كاكلياري. وكشفت تقارير إعلاميةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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