الرياضة
مزراوي مطلوب لتعويض حكيمي
بات نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف بأجاكس أمستردام الهولندي، مطلوبا في أنتر ميلان الإيطالي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، لتعويض مواطنه أشرف حكيمي، المنضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. ووجه الأنتر اهتمامه إلى مزراوي، بعد فشل التعاقد مع الأورغوياني ناهيتان نانديز، الذي يلعب ظهيرا أيمن، في صفوف كاكلياري. وكشفت تقارير إعلاميةأكمل القراءة »
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