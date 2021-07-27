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مختلون عقليا… الخطر الصامت
تورطوا في جرائم قتل راح ضحيتها أبرياء وتقصير تشريعي ومجتمعي في معالجة الظاهرة مجازر المجانين أو المختلين عقليا، جملة مرعبة، بعد أن تحولت إلى واقع مأساوي لا مفر منه، أمام ارتفاع حالات القتل والاعتداءات الوحشية التي يرتكبها مختلون يتنقلون بحرية وسط الشارع والفضاءات العامة، دون حسيب ولا رقيب، في ظلأكمل القراءة »
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