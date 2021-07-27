الأولى
سماسرة الانتخابات يلغمون الضواحي
تواطؤ السلطة لإضافة سكان جدد في خزانات أصوات بطوابق علوية عشوائية تمكن سماسرة أحزاب من اختراق فجوات حياد سلبي للسلطات وتهريب خرائط انتخابية إلى الضواحي، إذ تشهد جماعات ودوائر برلمانية بمحيط البيضاء في تراب إقليمي النواصر ومديونة وبرشيد عودة التحكم عن بعد في الانتخابات، بإطلاق يد مافيا البناء العشوائي والتغاضيأكمل القراءة »
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