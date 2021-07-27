اذاعة وتلفزيون
أفلام عربية بمهرجان الفيلم التربوي
نضيف يترأس لجنة تحكيمه وتكريم خاص للممثل عباس كاميل تنطلق غدا (الأربعاء) فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية، بصيغة افتراضية وحضورية، بمسرح محمد السادس بالبيضاء وذلك تحت شعار “طفولتنا.. صورتنا”. التظاهرة التي تنظمها جمعية “صورة للتراث الثقافي”، وتستمر إلى غاية 31 يوليوز الجاري ستعرف تكريم الممثل عباسأكمل القراءة »
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