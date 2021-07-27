الأولى
بطولـة الكرة… دورة الحسابات
تشتعل حسابات النزول إلى القسم الثاني بين خمسة أندية، عندما تخوض مبارياتها، اليوم (الثلاثاء)، في السابعة والنصف، ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول لكرة القدم. وتملك ثلاثة أندية من الفرق الخمسة مصيرها بين أيديها، إذ تتوفر على 32 نقطة، وتحتاج إلى الفوز لحسم البقاء، كيفما كانت باقي النتائج، ويتعلقأكمل القراءة »
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