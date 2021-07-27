وطنية
بنكيران: حموشي أفضل مدير أمن
كل ما نشر حول التجسس على الملك كذب والمخابرات تحمي الأمن القومي خرج عبد الإله بنكيران، أمين عام سابق للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، عن صمته، وهاجم مروجي الأكاذيب حول مزاعم التنصت الهاتفي عبر البرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس”. وقال إن “من يروج لمزاعم تفيد أن المخابرات المغربية، تتجسس على هاتف الملكأكمل القراءة »
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