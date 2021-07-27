الرياضة
البنزرتي يوافق على التمديد
حدد مراكز الخصاص في الفريق وابتعد عن الترجي أكد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، أنه يدرس الاستمرار مع الفريق لموسم إضافي. وكشف البنزرتي في حديث لمحطة “موزاييك” التونسية، أن لدية العديد من العروض، إلا أنه في الوقت الحالي لا يفكر في التغيير، وأن لديه طموحا مع الوداد للفوز بلقب قاري.أكمل القراءة »
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