الأولى
صفقات مشبوهة في الوقت الميت
بدأ موظفون في الأقسام التقنية ببعض الولايات والعمالات، مع قرب رحيل رؤساء مجالس إقليمية، يسربون أسرارا في غاية الخطورة، تتعلق بالشبهات التي تطول إبرام صفقات “كبرى” في الوقت الميت. وكشف مصدر من داخل عمالة آسفي، عن غموض كبير لف طريقة المشاركة في صفقات “كبرى” تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية،أكمل القراءة »
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