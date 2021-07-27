الرياضة
الهاجس الصحي يخيم على الوفد المغربي بطوكيو
الدغمي يسهر على الفحوص والاختبارات والإقامة تثير ارتياح الرياضيين يخيم الهاجس الصحي على الوفد المغربي المشارك في الألعاب الأولمبية، المتواصلة بالعاصمة اليابانية طوكيو. وبين أبرز الملاحظات، التي عاينتها “الصباح” في إقامة الوفد المغربي، توفره على قسم طبي خاص يضم تجهيزات جيدة، فضلا عن التجهيزات التي وفرتها اللجنة الأولمبية، إذ أنهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا