الصباح الفني
احتفاء بـ”فن الموكادوريين” بالصويرة
افتتح بفضاء دار الصويري بحاضرة الرياح، أخيرا، معرض جماعي لثلاثة فنانين يحتفي بأصالة وروعة “فن الموكادوريين”. ويدعو هذا المعرض الفني، المنظم بتعاون مع جمعية الصويرة موكادور إلى غاية 17 يوليوز الجاري، عشاق الفن التشكيلي والزوار المغاربة والأجانب للصويرة خلال هذا الموسم الصيفي إلى اكتشاف آخر أعمال وإبداعات الفنانين الصويريين، شامةأكمل القراءة »
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