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الصباح الفني

احتفاء بـ”فن الموكادوريين” بالصويرة

منذ ساعتين
احتفاء بـ"فن الموكادوريين" بالصويرة افتتح بفضاء دار الصويري بحاضرة الرياح، أخيرا، معرض جماعي لثلاثة فنانين يحتفي بأصالة وروعة "فن الموكادوريين". ويدعو هذا المعرض الفني، المنظم بتعاون مع جمعية الصويرة موكادور إلى غاية 17 يوليوز الجاري، عشاق الفن التشكيلي والزوار المغاربة والأجانب للصويرة خلال هذا الموسم الصيفي إلى اكتشاف آخر أعمال وإبداعات الفنانين الصويريين، شامة عطار ونور الدين حجاج وعبد الله ربية. وعبر هذا المعرض الجماعي، يقدم الفنانون التشكيليون الثلاثة، بأنماطهم الفنية المختلفة، أصالة وتنوع الحركة الفنية بالصويرة. واعتبر الفنانون الثلاثة أن هذا المعرض يمكنهم من الاتصال بالجمهور وعشاق الفنون، بعد فترة انقطاع طويلة فرضتها جائحة كوفيد-19، وتداعياتها على النشاط الفني على غرار قطاعات أخرى. وأشادوا بمبادرة جمعية الصويرة موكادور، التي ما فتئت تشجع الفنانين لعرض أعمالهم بفضاء دار الصويري لتسليط الضوء على إبداعاتهم الأخيرة وإبراز تنوع المواضيع عبر الأعمال المعروضة. وشددوا، في هذا السياق، على أثر النوستالجيا والطابع الثقافي الخاص بحاضرة الرياح في أعمالهم، مؤكدين أن هذه المبادرة تعد بمثابة مساهمة لإحياء الذاكرة الجماعية لمدينة الصويرة. ع. م جانب من دار الصويري (خاص)
افتتح بفضاء دار الصويري بحاضرة الرياح، أخيرا، معرض جماعي لثلاثة فنانين يحتفي بأصالة وروعة “فن الموكادوريين”. ويدعو هذا المعرض الفني، المنظم بتعاون مع جمعية الصويرة موكادور إلى غاية 17 يوليوز الجاري، عشاق الفن التشكيلي والزوار المغاربة والأجانب للصويرة خلال هذا الموسم الصيفي إلى اكتشاف آخر أعمال وإبداعات الفنانين الصويريين، شامةأكمل القراءة »


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