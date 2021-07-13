اذاعة وتلفزيون
الفاضلي يعيد تسكت إلى التمثيل
قال إن “الحياة” مسلسل جديد من 60 حلقة ويضم 50 ممثلا كشف المخرج عادل الفاضلي، بعض تفاصيل مسلسل شرع في تصوير مشاهده لصالح قناة “إم بي سي5”. وقال الفاضلي في حديثه مع “الصباح”، إن المسلسل يحمل عنوان “الحياة”، يتكون من 60 حلقة، يتوقع أن يعرض في جزءين. وأوضح الفاضلي أنأكمل القراءة »
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