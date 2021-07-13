الرياضة
أستاتي: أنا الذي تعرضت للعنصرية
طلب تفريغ الكاميرات للتأكد من الواقعة وقال إنه تلقى ألف رسالة تضامن طلب طارق أستاتي، لاعب اتحاد طنجة، تفريغ كاميرات ممر الملعب، للتأكد من صحة اداعاءات يوسوفو دايو، لاعب نهضة بركان، بخصوص اتهامه له بالتلفظ بعبارات عنصرية في حقه. وقال أستاتي”نحن نمارس في بطولة احترافية، وإذا لم يحضر الحكم الواقعة،أكمل القراءة »
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