وطنية
تنسيقية للتلاميذ الذين “فرضت عليهم الجامعات”
يدفعون ضريبة منظومة تختزل المتعلمين في معدلات وأرقام وتغيب قدراتهم الذاتية من حسن حظنا، أو سوئه أن المغرب لا يملك إحصائيات دقيقة عن التلاميذ التائهين “بلا هدف” في مسارات التعليم العالي، بعد أن سدت في وجوههم أبواب أحلام حملوها منذ الصغر، بسبب تعقيدات الولوج إلى الجامعات والمعاهد والمؤسسات، ورضوا فيأكمل القراءة »
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