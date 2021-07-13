حوادث
جانح يقتل نديمه بسبب دين
اعتقلت مصالح الدرك بالمركز القضائي بتاونات، ذا سوابق قضائية ثلاثينيا، لقتله نديمه في نزاع سببه دين عالق، بعدما أصابه بسكين بجرح غائر في عنقه بخيمة للأكلات الخفيفة بالسوق الأسبوعي أحد عين عائشة. وأمر الوكيل العام بتشريح جثة الهالك (31 سنة)، بعد نقلها لمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بعدما توفي فيأكمل القراءة »
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