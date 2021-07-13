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مبدعون في “ليلة بيضاء” حول السينما
نقاش حول ممارسة حرية التفكير والتعبير والإبداع وزخم النموذج التنموي الجديد شارك مخرجون سينمائيون وفنانون، نهاية الأسبوع الماضي، في فعاليات الدورة العاشرة لليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان، التي نظمتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بباحة المكتبة الوطنية للملكة المغربية. وشهدت الندوة المفتوحة حول موضوع “حرية الإبداع: بين الأسس الدستوريةأكمل القراءة »
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