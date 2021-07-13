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مافيا الآبار تفضح سلطات البيضاء

منذ دقيقتين
تستعمل رخصا مشبوهة وتستفيد من غض الطرف أيام السبت والأحد فضح تدخل لعناصر الدرك الملكي بالبيضاء، السبت الماضي، شبكة إجرامية تستغل أيام السبت والأحد، بمنطقة ألماز المطلة على الطريق المدارية الفاصلة بين الحي الحسني ودار بوعزة، لإحداث ثقوب في الأرض، بواسطة معدات حفر الآبار، قصد تمكين أصحاب مبان وفيلات ومشاريع،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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