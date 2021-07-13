خاص
موجة الحر… هروب نحو البحر
هجوم على الشواطئ والوديان وحظر تجوال اختياري بأغلب المدن يعيش المغاربة في جل مدن المملكة، أسبوعا حارقا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة كتل هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الكبرى، حسب ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية، حولت حياة كثيرين إلى جحيم، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على المدن الجافة وشبه الصحراوية،أكمل القراءة »
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