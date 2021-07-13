وطنية
فساد دقيق “الفقراء” يخرج سكانا للاحتجاج
في خطوة غير مسبوقـة، أدى الاحتقان في صفوف الفقراء، إلى الاحتجاج على جودة الدقيق المدعم، إذ خرج عشرات السكان في الجماعة القروية “تيسنت” بإقليم طاطا، في مسيرة عفوية، تضم عشرات النساء والشيوخ والأطفال، احتجاجا على ما وصفوه بـ “رداءة” الدقيق، أياما فقط على احتجاج آخر بسبب ما أضحى يعرف بـأكمل القراءة »
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