الرياضة
السريع يسترجع أبرز لاعبيه
يسترجع سريع وادي زم أربعة لاعبين، خلال المباراة التي تجمعه اليوم الثلاثاء، أمام أولمبيك آسفي، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. ويعود مروان الوادني وخليل بنحمص والبوركينابي شيتو أييكي، بعد استنفادهم عقوبة التوقيف لمباراة واحدة. ويعول فؤاد الصحابي، على رسمية محمد الروحي، الذي أصبح جاهزا بدنياأكمل القراءة »
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